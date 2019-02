Ue, per Italia rischi stress bilancio nel medio termine

(Teleborsa) - Per l'Italia ie nel lungo per lelo scrive la Commissione Ue nel rapporto sulla sostenibilità 2018 discussoNel breve termine (un anno) inveceperché èalla luce dei bisogni finanziari del Governo ancora grandi".Il nostro paese, però, non è solo e siamo, si fa per dire, in buona compagnia. Insieme a noi, alcuni Paesi ad alto debito come ad esempio Cipro, Francia e Spagnaprecisa ancora la Commissione. Assieme all'Italia, per altri sei (Belgio, Spagna, Francia, Ungheria, Portogallo e Regno Unito) ci sono rischi sul bilancio nel medio termine a causa di debiti alti, posizioni di bilancio deboli e sensibilità agli shock.Il rapporto della Commissione sottolinea anche che, in caso di stress dei mercati,hanno costi di finanziamento. Guardando in casa nostra, l'effetto di uno shock di liquidità sugli stock di debito sarebbe più alto che altrove: farebbe aumentare il debito di 11 punti percentuali.da parte dei governi, conclude la Commissione.