Venezuela, intesa a Palazzo Chigi su mozione che chiede nuove elezioni

(Teleborsa) -. Nel corso del vertice a Palazzo Chigi di stamattina , 12 febbraio 2019, dove era presente anche il Ministro degli esteri Enzo Moavero Milanesi, è statoche sarà presentata al Parlamento.Nel testo si sottolinea che l'Italia si impegna a, con l'intento di sollecitare "la convocazione di "che siano libere credibili e in conformità con l'ordinamento costituzionale".E' questo anche il senso di quanto affermato oggi dal. "Il governo ritiene che lea chi ne è uscito vincitore, cioè Nicolas Maduro", ha detto il titolare della Farnesina, confermando che "il governo italiano chiede al più presto nuove elezioni presidenziali democratiche in Venezuela"."Le nuove elezioni presidenziali restano per noi la via per una soluzione", ha aggiunto il titolare degli Esteri, sottolineando che "restano valide le elezioni dell'Assemblea nazionale tenute successivamente".Moavero ha dichiarato che che "il governo considera inaccettabile ee si esprime a favore di una" ed è