BIT, "Destinazione Emilia": Presidente Maramotti a TLB su Comuni RE, PR e PC

(Teleborsa) -Milano, Borsa Internazionale del Turismoper promuovere l’unicità della destinazione Italia, grazie alla presenza istituzionale delle Regioni italiane, tra cui, naturalmente, l'Emilia-Romagna.zona che non gode dei benefici turistici del Mare AdriaticoTeleborsa ha incontrato, appunto a BIT Milano,, l'Ente regionale creato per lo sviluppo turistico. Natalia Maramotti è anche a capo di diversi assessorati del Comune di Reggio.perché abbiamo avuto dei dati molto favorevoli quest’anno in tutta la Regione.. Credo anche per una capacità congiunta di spinta del soggetto pubblico, la Regione Emilia-Romagna, con APT Servizi e tutte le destinazioni e per la capacità degli operatori.. Ormai c'è una quasi totalità dei Comuni che fanno parte delle singole province. Stiamo cercando di costruire due prodotti turistici. Il prodotto food,per sconfinare nel campo della cultura, proprio perché da noi è cultura millenaria.