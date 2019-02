Generali completa l’acquisizione di Adriatic Slovenica

Generali

(Teleborsa) -allarga i propri confini, con l'acquisizione in Slovenia dell'intero capitale di., dopo aver ricevuto le necessarie autorizzazioni.L'accordo con l'azionista unico di Adriatic Slovenia, KD Group, perfezionato oggi 13 febbraio 2019, è stato firmato nel maggio 2018.Adriatic Slovenica fornisce una vasta gamma di prodotti danni, salute, vita e pensionistici, con oltre 1,7 milioni di contratti di assicurazione e 500 mila clienti.L’acquisizione include, un fondo comune di investimento con oltre 750 milioni di euro di asset in gestione, al terzo posto in Slovenia con una quota di mercato del 20%, presente anche in Croazia e Macedonia.Poco mosso il titolo a Piazza Affari: +0,27%.