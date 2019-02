Mercati in stand-by. Tonica Piazza Affari

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, dopo la chiusura al rialzo di Wall Street Tokyo sulle speranze di un accordo commerciale tra Stati Uniti e Cina. Il presidente americanosarebbe disposto a far slittare la scadenza, fissata all'1 marzo, della tregua commerciale siglata con il leader cinese, grande delusione per la produzione industriale della Zona Euro . In Gran Bretagna rallenta l'inflazione L'è sostanzialmente stabile su 1,133. Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1.310,6 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la sessione in rialzo e avanza a 53,78 dollari per barile dopo la decisione dell'OPEC di tagliare la produzione.Lofa un piccolo passo verso il basso, con un calo dell'1,56% a quota +266 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 2,79%.invariata, resta vicino alla parità anche(+0,18%), così come, che tiene la parità.In luce sul listino milanese i comparti(+2,06%),(+1,82%) e(+1,56%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,83%.Tra idi Milano, in evidenza(+3,60%),(+3,48%) dopo i dati della raccolta (+2,97%) e(+2,73%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,09%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,95%.del FTSE MidCap,(+6,98%),(+3,36%),(+2,85%) e(+2,61%).Offerta, che ottiene -3,16%.In caduta libera, che affonda del 2,49%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,01%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,60%.