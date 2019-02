Modesto rialzo per il settore costruzioni a Milano (+0,49%), giornata euforica per Caltagirone SpA

indice del settore costruzioni italiano

comparto costruzioni europeo

FTSE Italia Construction & Materials

indice EURO STOXX Construction & Materials

FTSE MIB

Buzzi Unicem

mid-cap

Cementir

Ftse SmallCap

Caltagirone

(Teleborsa) - Senza slancio l'che si muove attorno ai livelli della vigilia, in contrasto con i segni di forza che arrivano dalIlha aperto a 28.060,7, per poi portarsi a quota 28.156,9, in recupero dello 0,49%, rispetto alla chiusura precedente, mentre l'cresce dello 0,90% a 397.Tra i titoli del, apprezzabile rialzo per, in guadagno dell'1,06% sui valori precedenti.Tra leitaliane, frazionale rialzo per, che mette a segno un modesto profit a +0,83%.Tra le azioni del, ottima performance per, che ha chiuso in rialzo del 5,04%.