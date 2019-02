Piazza Affari tonica in un'Europa cauta

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) - All'insegna dellala seduta delle borse del Vecchio Continente, mentre si distingue la performance positiva mostrata a Piazza Affari. Tokyo sulle speranze di un accordo commerciale tra Stati Uniti e Cina. Il presidente americanosarebbe disposto a far slittare la scadenza, fissata all'1 marzo, della tregua commerciale siglata con il leader cinese,L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,133. L'scambia su 1.313,1 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento (+1,13%), raggiunge 53,7 dollari per barile dopo il taglio della produzione deciso dall'OPEC Sulla parità lo, che rimane a quota +272 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,84%.nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità, bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,39%, tonica, che registra una plusvalenza dello 0,21%.In buona evidenza a Piazza Affari i comparti(+1,59%),(+1,32%) e(+1,09%). Il settore, con il suo -0,60%, si attesta come peggiore del mercato.Tra lea grande capitalizzazione, brilla, con un forte incremento (+3,55%).Ottima performance per, che registra un progresso del 2,06% dopo i dati sulla raccolta Ben impostata, che mostra un incremento dell'1,91%.Tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,90%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -0,82%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,75% dopo i guadagni della vigilia sul lancio di un bond e l'arrivo di Ramsey Piccola perdita per, che scambia con un -0,54%.Al Top tra le azioni italiane a(+6,90%),(+4,13%),(+3,99%) e(+2,59%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,64%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,49%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,18%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,10%.