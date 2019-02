Rischio inondazioni, Testa (ENEA): "Basta aspettare, agire subito in modo intelligente"

(Teleborsa) - L'Italia è un Paese aed è necessariocollegate all'economia del mare. Di qui l'idea di unafra l'ente di ricerca pubblicoe una delle più rappresentative associazioni di imprese, la, per portare avanti unaIn occasione dell'evento, Teleborsa ha intervistato il, che ha parlato dei meccanismi di prevenzione e del Protocollo siglato con l'associazione."L’impatto può essere anchecome purtroppo abbiamo visto nelle vicende dello scorso autunno", ha affermato Testa, sottolineando che "è assolutamente importantein maniera fatalistica questi eventi"."La cosa essenziale - ha detto - è "capire come dobbiamo, come dobbiamo muoverci pere questo al di là del discorso più generale della prevenzione del cambiamento climatico."Anche a livello specificoci sono delle", ha spiegato il Presidente, auspicando che vengano fatte, ha detto il numero uno di ENEA, ricordando che "c’è una maggiore sensibilità ambientale diffusa, ma dobbiamo fare ancora molto per aumentarla"."Ci sono atti concreti - ha spiegato - rispetto ai quali ci possiamo muovere., anche commerciale, anche la più asettica, ha un".Richiamando il tema dell’e della"che domani possono diventare risorse", Testa ha ricordato l'importanza di questache mette assieme un ente di ricerca pubblico e la più importante associazione che rappresenta le imprese, definendola un