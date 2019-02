Si muove in territorio positivo l'indice delle aziende sanitarie (+1,56%), corre Recordati

comparto sanitario italiano

(Teleborsa) - Corre ilche allunga rispetto all'andamento piatto dele mostra un guadagno di 2.404,2 punti sui livelli della chiusura di ieri a quota 154.353,7.Intanto l'si ferma a 742 dopo un inizio di giornata a quota 741.Tra i titoli del, ottima performance per, che scambia in rialzo del 3,02%.Bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,83%.Tra le azioni del, seduta decisamente positiva per, che tratta in rialzo del 2,63%.Sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,88%.