TAV, il confronto prosegue con l'ipotesi di referendum sempre in campo

(Teleborsa) - Non si placa il, al centro dell'interesse politico ed economico del paese, ma, anche dopo la pubblicazione dell'. Questa avrebbe infatti dato parere negativo al completamento dell'opera, il cui costo supererebbe di gran lunga i ricavi attesi, al punto da consigliare di chiudere il capitolo con il pagamento di una penalità alla controparte francese.Ed è proprio la voce dei francesi delche si fa udire stamattina, 13 febbraio 2019, sollecitando spiegazioni da parte del governo italiano e puntando il dito contro ladefinitaTra i fautori del sì alla TAV, in primis Lega e associazioni imprenditoriali, e chi dice no all'opera dell'Alta velocità Torino-Lione, ovvero Movimento 5 Stelle ed associazioni ambientaliste, si, che è stato sollecitato a livello regionale e comunale.Frattanto, il tecnico che ha guidato il team per l'analisi costi-benefici, il professor, uscendo dalla Camera dopo l'audizione, ha sottolineato che per l'analisi sono statidifficilmente manipolabili. In relazione alle contestazioni arrivate da, il membro della commissione che non ha firmato l'analisi, ha affermato "perfettamente libero di esprimere la sua opinione. Ricordo però che è uno su cinque".