TIM in stand by in attesa del nuovo piano

TIM

Vivendi

(Teleborsa) - E' ormai prossimo. Il comitato strategico della compagnia telefonica si è riunito ieri in vista dell'appuntamento delper l'approvazione dei numeri e delle strategie.Rispetto al, il CdA di metà gennaio ha preannunciato un calo dell' EBITDA a 8,1 miliardi dagli 8,7 miliardi del 2017 e ricavi organici di gruppo per circa 20 miliardi di euro, laddove il calo della business unit brasiliana ha compensato il calo della business unit domestica. Più interesse desterà ilin uned in vista delleNel frattempo, prosegue il braccio di ferro fra i due, in attesa dell'assemblea del 29 marzo per il rinnovo del board e la sostituzione di cinque membri in quota Elliott. Quest'ultimo, a quanto pare, sarebbedella compagnia telefonica e ad incrementare la sua quota oltre la soglia del 10%. Superamento che però farebbe scattare la possibilità per lo Stato italiano di esercitare un diritto di veto, congelando ed eventualmente ordinando la vendita della quota eccedente.Il tema dellae della possibileresta certamente in primo piano. Fra l'altro, la compagnia di tlc ha annunciato unper lo sviluppo di(IoT, Smart Cities, AI) per le reti di nuova generazione.Oggi, il titolo TIM registra un incremento dello 0,73% in Borsa a 0,4851 euro.