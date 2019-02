Agroalimentare: al via "Beer Attraction", kermesse del settore da 8,6 mld l'anno

(Teleborsa) - Cresce l'attesa per il, la manifestazione dedicata alle specialità birrarie, birra artigianale e food per il canale Horeca che dal 16 al 19 febbraio animerà gli spazi espositivi del Polo fieristico di Rimini. La kermesse,(IEG),una serie divolti ad agevolare loper i professionisti del settore., sarannointernazionali, interessati ad incrementare il loro know-how e le loro relazioni commerciali., invece, sarà ampliata l', con focus aperti sul mercato tedesco, francese e spagnolo, ai quali si aggiungeranno le incursioni dei buyers provenienti da Scandinavia, Pesi Baltici, Polonia, Gran Bretagna, Ungheria, Israele, Repubblica Ceca, USA e Canada.Segno che, in Italia, quello della bevanda non è più solamente un fenomeno, ma un vero e proprio comparto produttivo con una sua valenza economica. Basti pensare che, in occasione del Beer Attraction, ilUna certificazione che riflette appieno gli sforzi dei 667 birrifici e delle 284 beer firm registrate nel paese lo scorso anno, con 8.388 marche di birre artigianali prodotte. Inoltre, secondo i dati resi noti dall'IEG, ildel, che lascia registrare un, sarebbe di, con consumi stimati a fine 2018 di quasi 13 milioni di ettolitri. Il 58% di questi, sarebbe stato venduto attraverso la grande distribuzione, mentre la restante percentuale sarebbe stata acquistata nelle attività commerciali e nell'HORECA, che oggi rappresenta il 41% dei consumi ed il 75% dei ricavi.