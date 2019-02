Alitalia, riunione al MISE con Commissari e sindacati. Ma il "traguardo" non sembra vicino

Delta Air Lines

(Teleborsa) - Dopo il "disco verde" FS al socio industriale e il via libera per il Mef a entrare nel capitale della "NewCo", tornano a riunirsi a distanza di due mesi ali tre(Stefano Paleari, Enrico Laghi e Daniele Discepolo) con ie altri 15 rappresentanti di associazioni di categoria e professionali.decisamente fluttuante, che sembra risentire più del clima politico e dei difficili rapporti a livello europeo,, che metterebbero insieme pariteticamente il 40% del nuovo azionariato (le quote di partner extra-Ue non possono superare in ogni caso il 49%), disegna unanella composizione ma anche nella sostanza.La, forse momentanea o forse no,dalla trattativa potrebbe rilevare una posizione diversa da quella giustificata con le tensioni politiche con l’Italia . La compagnia, ai cui vertici per la prima volta è arrivata una donna, Anne Rigail, alla quale vengono attribuite doti non comuni di acume e visione di lungo termine, già una volta ha visto cadere nel vuoto la possibile alleanza con Alitalia ai tempi del governo Berlusconi che diede vita al cluster dei capitani coraggiosi.Risulta, peraltro, che gli emissari e, che vorrebbe ridurre di qualche numero gli aeromobili della flotta di Alitalia, che resterebbero in ogni caso oltre un centinaio.Al centro della discussione di oggi 14 febbraio al MISE anche e soprattutto la, che nonostante ripetuti proclami e assicurazioni. Numero in ogni caso non molto diverso da quello, che pure non ha mai presentato ufficialmente una manifestazione di interesse.La risposta va cercata nello scenario che si va profilando a livello europeo e nella ricerca di una operatività che, grazie a un ticket d’ingresso nell'alleanza SkyTeam, trovi sbocchi nel feederaggio a favore del lungo raggio Alitalia, abbandonando la concorrenza point-to-point sul breve raggio.