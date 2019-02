Borse UE in rialzo, poco mossa Piazza Affari

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) - Le principali borse europee tagliano il traguardo di metà seduta confermando l'intonazione positiva dell'avvio mentre Piazza Affari continua a galleggiare intorno alla parità frenata dalla. Sui listini europei regna unin corso sul commercio. Secondo rumor, ilsarebbe orientato a posticipare di 60 giorni la scadenza della tregua sui dazi.Sul mercato Forex, l'continua la seduta sui livelli della vigilia (+0,13%) dopo i dati sul PIL tedesco che ha evitato la recessione tecnica e sulla crescita economica dell'Eurozona in frenata nell'ultima parte del 2018. Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1.306,1 dollari l'oncia. Segno più per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento dell'1,17%.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +268 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,79%.sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,31%. Guadagno moderato per, che avanza dello 0,40%. Piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,66%., con ilche si attesta a 19.963 punti.Settori(+2,73%),(+2,36%) e(+1,71%) in buona luce sul listino milanese. Il comparto, con il suo -0,69%, si attesta come peggiore del mercato.Tra idi Milano, in evidenza(+2,31%) che cavalca l'onda rialzista dei risultati della svizzera Nestlé . Bene inoltre(+1,56%),(+1,27%) e(+0,70%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,10% e sulle banche, in particolare, su, che soffre un calo dell'1,80%. Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,04%.Al Top tra le azioni italiane a, vola(+7,77%) che ha presentato un' offerta per l'ingresso in Astaldi , accettata dal CdA del General Contractor.I più forti ribassi, invece, si verificano su-2,21% e su-1,19%.