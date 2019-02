Debutta il nuovo FiscoOggi: nel 2018 l'hanno scelto 4 milioni di lettori

(Teleborsa) - Al via il, il giornale ufficiale dell’, che dopo 17 anni di servizio, si rinnova e cambiainnovando suiper rispondere sempre meglio agli interessi dei suoi lettori.- Quasie oltre 14 milioni di pagine visualizzate nel solo 2018 e un trend in continua crescita, che registra, 22 milioni di accessi e ben 40 milioni di pagine visualizzate. Da segnalare anche la forte crescita drCon questi numeri all'attivo, il giornale ingrana la marcia con un, che si presenta da oggi con più aree tematiche, una nuova grafica, una migliore organizzazione ed unche si adatta in automatico a cellulari e tablet, favorendo una lettura agevole anche in mobilità. Agli utenti sono garantitee commenti quotidiani dai funzionari dell’Agenzia, esperti sulle diverse tematiche fiscali.: alle aree tematiche già esistenti va ad aggiungersi la, con le notizie più attuali in materia catastale e di fiscalità immobiliare.con l'inserimento dlele scadenze fiscali nel proprio calendario grazie alla compatibilità iCalendar. Un’altra innovazione riguarda la modalità di navigazione delle mappe, sia per le notizie regionali (con un “punta & clicca” intuitivo si raggiunge la regione di proprio interesse) sia per la sezione “Dal mondo”, dove il globo diventa uno strumento immediato di ricerca del Paese di interesse, grazie anche alla possibilità di ingrandimento.