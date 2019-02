ENEA, nuove tecnologie per sicurezza dei ponti

(Teleborsa) - Per, in modo rapido e contenendo i costi, ecco spuntare le. Sono solo alcune delle proposte lanciate a Roma, nel corso del", organizzato dall’a sei mesi dal crollo del viadotto Polcevera a Genova.L’incontro, organizzato al fine di individuare soluzioni valide a preservare e manutenere queste infrastrutture, ha messo in luce, tra gli altri, ildell’, basato sulla messa in opera di un congegno simile ad una macchina fotografica, utile a misurare le vibrazioni in virtù di approfondimenti sperimentali o di interventi. Ilattraverso questo sistema è notevolmente, anche perché può essere operato anche da remoto.Inoltre,, spuntano i sensori a fibra ottica per il rilievo continuo del comportamento dei ponti: un sistema che può gettare le basi per un processo di prevenzione delle infrastrutture. Secondodel laboratorio ENEA di -"", i crolli verificatisi negli ultimi anni "suggeriscono che, come le persone, anche le strutture hanno bisogno di check-up programmati"."Oggi – ha spiegato Clemente - siamo in grado di controllarle di continuo grazie a sistemi di monitoraggio avanzati che consentono di individuare danneggiamenti già nella loro fase iniziale".