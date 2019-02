Legge semplificazione (scuola), ANIEF: "Non rispettato il principio di uguaglianza"

(Teleborsa) - Con lain legge del, sono in arrivo diverse. Tra queste, l’immissione in ruolo, dal prossimo primo settembre, di quasi 3 mila vincitori del concorso da dirigente scolastico; l’aggiornamento delle Graduatorie ad Esaurimento che sarà proposto nel corso dell’anno ed il congelamento del blocco quinquennale nei trasferimenti di tutti i docenti., queste,anche grazie all’al fianco dei lavoratori del settore., invece, gli, volti a a riaprire le GaE, allargare il doppio canale di reclutamento alle graduatorie d'istituto, stabilizzare i precari con 36 mesi e assumere tutti gli idonei dei concorsi precedenti. Allo stesso modo, riguardo l’ultimo corso – concorso riservato del 2015 non c’è stato alcun intervento volto a scongiurare il giudizio di legittimità.Come afferma un comunicato, dunque, non si è rispettato il principio di uguaglianza e non è stata “Salvaguardata la posizione dei dirigenti scolastici già assunti, rischiando ora di compromette gli interessi di tutti per una scelta fatta che la Corte Costituzionale potrebbe dichiarare incostituzionale” già il prossimo 2 aprile.