MSC Crociere, entro il 2027 flotta di 29 unità. Prima nuova nave "Bellissima" dal prossimo mese

(Teleborsa) -. Il numero dei passeggeri passerà dai 2,4 croceristi del 2018 a 5,5 milioni. Intanto, il prossimo 2 marzo, è in programma a Southampton, nel Sud della Gran Bretagna, il varo della prima del gruppo delle nuove navi, la. La "madrina" sarà Sophia Loren.. Per questa ragione siamo in grado di offrire un numero di novità senza precedenti sia per quanto riguarda i servizi a bordo delle navi, sempre più incentrati sulla tecnologia, sia per quanto riguarda gli itinerari e le destinazioni".A bordo delle navi sarà presentee di tutte le successive navi di MSC. Un progetto sviluppato in collaborazione con HARMAN e Samsung Electronics.Per quanto riguarda, è il risultato della trasformazione di un ex sito industriale. Trasformazione ideata per creare una vera e propria perla dei Caraibi in perfetta armonia con la natura circostante.