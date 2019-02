Renault, utile 2018 scende sull'effetto Nissan ma le vendite vanno bene

Renault

(Teleborsa) - Risultati in calo per la casa d'auto francese, che ha subito le, il cui minor contributo nei 9 mesi dell'esercizio ha impattato anche sui conti della partner francese.Renault, oggi guidata da eletto Presidente dopo l'arresto di Carlos Ghosn , archivia il 2018 con un, in forte calo rispetto ai 5,3 miliardi dell'anno prima, scontando un minor controbuto di Nissa per 1,2 miliardi. Si tratta del primo risultato in calo da quando il manager giapponese agli arresti era stato nominato alla guida del gruppo.Ildi euro, che a cambi fissi risulterebbe in crescita del 2,5%, mentre(+3,2% a 3,9 milioni di unità) per effetto dell'integrazione dei due marchi cinesidal 1° gennaio 2018."Il Gruppo Renault ha mantenuto nel 2018 una performance sostenuta a dispetto del peggioramento del mercato", ha commentato il nuov, sottolineando la capacità dell'azienda di adattarsi ai cambiamenti ed anticipandoin Europa e nel resto dle mondo.