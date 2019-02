Seduta euforica per l'indice del settore alimentare italiano (+1,79%), notevole balzo in avanti per Bioera

comparto alimentare a Piazza Affari

(Teleborsa) - Andamento brillante per il, peraltro preannunciato dalla buona performance delIlha aperto a quota 91.722,5, in accelerazione dell'1,79% rispetto alla chiusura precedente. In salita anche l'che viaggia a 559, dopo che in principio di giornata era a quota 555.Tra le azioni più importanti dell'indice alimentare di Milano, scambia in profit, che lievita dell'1,87%.Tra le azioni del, brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 5,46%.