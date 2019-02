Segno meno per il comparto bancario a Piazza Affari (-1,02%)

indice dei titoli bancari in Italia

indice bancario europeo

settore bancario italiano

indice EURO STOXX Banks

Banco BPM

Unicredit

Intesa Sanpaolo

Ftse MidCap

Banca MPS

Credito Valtellinese

small-cap

Banca Finnat

(Teleborsa) - Calo per l'che segue la scia dell'andamento in frazionale diminuzione dell'Ilscivola a quota 7.963 di 82,22 punti rispetto alla chiusura precedente. Andamento fiacco per l'che si mostra in leggero calo sulla chiusura precedente a quota 90, dopo che in principio era 91.Tra ledi Piazza Affari del comparto bancario, seduta in ribasso per, che mostra un decremento dell'1,90%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,63%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,94%.Tra le azioni del, sottotono, che passa di mano con un calo dell'1,73%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Tra ledi Milano, si muove verso il basso, con una flessione dell'1,16%.