Singapore Airlines, con KrisLab compagnia aerea "più digitale" del mondo

(Teleborsa) -. La presentazione di KrisLab è in linea con il Digital Innovation Blueprint della compagnia aerea lanciato nel 2018.All’interno del progetto Blueprint,, attraverso collaborazioni con organizzazioni come l’Agenzia per la Scienza, la Tecnologia e la Ricerca (A* STAR), l’Università Nazionale di Singapore (NUS) e altri partner e con il sostegno dell’Autorità per l’Aviazione Civile di Singapore (CAAS) e dell’Ente per lo Sviluppo Economico (EDB).start-up, incubatori e acceleratori consolidati, consentendo al Gruppo SIA di abbracciare completamente la digitalizzazione e la tecnologia in tutte le sue attività.nel contesto di sviluppo delle proprie iniziative digitali,"Il lancio di KrisLabfornendo allo staff gli strumenti e l’infrastruttura adeguati per sviluppare nuove idee, oltre a collaborare con partner esterni e start-up per contribuire a vincere le sfide del mercato".Una delle innovazioni di KrisLab riguarda. Questa è una delle tante iniziative che la compagnia aerea sta analizzando per migliorare le attività e l’esperienza complessiva del cliente. Il team del "Digital Innovation Lab collabora" con istituti di ricerca come A*STAR e NUStra i quali la gestione dei profitti, la progettazione di poltrone confortevoli, training virtuali e manutenzione predittiva degli aerei., offrendo loro l’opportunità di convertire le teorie apprese in classe in un’esperienza pratica. Gli studenti, divisi in team, hanno sviluppato le loro proposte sotto la guida dei docenti LASALLE, prima di essere valutati da una giuria composta da esperti di design, docenti e dirigenti SIA.