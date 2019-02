Trenitalia, a Napoli con Frecce e Regionali per Mostra Marc Chagall. E, perché no, anche a Pietrarsa

(Teleborsa) -. Mostra in programma nel capoluogo della Campania. E come sempre,i per le persone che viaggiano con Trenitalia su Frecce e con Treni del Trasporto RegionaleLa rassegna "Chagall.Sogno d’amore" rappresenta una. La mostra si divide in cinque sezioni in cui sono riassunti i temi più cari all’artista: Infanzia e tradizione russa; Sogni e fiabe; Il mondo sacro, la Bibbia; Un pittore con le ali da poeta; L’amore sfida la forza di gravità.Con il sostegno all’esposizione partenopea,. Una vocazione naturale per un’azienda radicata da oltre un secolo nel tessuto civile, sociale, turistico ed economico del Paese.I viaggiatori e soci CartaFRECCIA potrannopresentando all’ingresso la Carta fedeltà di Trenitalia e il biglietto delle Frecce utilizzato per raggiungere Napoli, con data di emissione precedente al massimo tre giorni rispetto a quella della visita.Raggiungere Napoli e la Mostra di Marc Chagall è anche. Per raggiungere Portici, alle porte della città, occorrono solo 15 minuti di treno dalla stazione di Napoli Centrale.