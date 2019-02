Ue, riciclaggio di denaro sporco: 23 Paesi nella lista dei sospettati

(Teleborsa) - Nella lista dell'Unione europea in cui sono elencati gli Stati terzi che secondo Bruxelles non hanno una legislazione sufficientemente severa in materia didi denaro e di finanziamento del terrorismostilata dalla, un organismo intergovernativo fondato nel 1989 per fissare e promuovere norme e misure di lotta al riciclaggio, il finanziamento del terrorismo e altre minacce all'integrità del sistema finanziario internazionale, si allarga, così, tra gli altri, anche aPresentato ieri a Strasburgo, l'elenco include, inoltre:. Secondo la Commissione europea sono questi i paesi terzi "ad alto rischio" per quanto riguarda il riciclaggio del denaro sporco e il finanziamento del terrorismo, a causa di "carenze strategiche" nei loro sistemi giuridici."Esorto questi Stati a rimediare al più presto", ha dichiarato la. Finora l'Ue aveva fatto propria la lista degli Stati ad alto rischio approntata dalorganizzazione interstatale fondata dai membri del G8 e con sede a Parigi presso l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse). Tuttavia per il parlamento europeo questo elenco non era abbastanza severo, ragione per cui aveva chiesto alladi mettere a punto una lista propria.L'iniziativa della Commissione – sulla base delle norme e i criteri più rigorosi della– aiuterà le banche e gli altri soggetti nell'Unione sottoposti alla normativa antiriciclaggio a individuare i flussi sospetti di denaro, obbligandoli a effettuare controlli rafforzati (adeguata verifica) sulle operazioni finanziarie che coinvolgono clienti e istituti finanziari dei, criticata da tempo a causa delle sueche, a certe condizioni, consentono agli azionisti di rimanerefavorendo l'evasione fiscale. Un punto sul quale non si è espressa solo l'Ue ma anche il Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni in questioni fiscali (Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes), organismo che verifica il rispetto dello standard in materia di assistenza amministrativa tramite valutazioni tra Paesi.Non si è fatta attendere, invece, laalla proposta dell'Unione europea di aggiungere Riad, alla lista nera degli Stati che combattono in modo insufficiente il riciclaggio dei capitali e dei finanziamento del terrorismo. "L'Arabia Saudita guarda con rammarico alla revisione della lista proposta dalla Commissione europea sui Paesi ad alto rischio", riporta l'agenzia di stato di Riad, rivendicando di aver adottato misure per rafforzare il quadro legale.