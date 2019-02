Brillano le principali borse europee

S&P-500

(Teleborsa) -, al pari delle principali Borse Europee. Sul mercato USA, si registrano scambi al rialzo per l', con le dichiarazioni del Ministro del Tesoro statunitense Steven Mnuchin che ha definito "produttivo" l'incontro con i colleghi cinesi a Pechino.Leggera crescita dell', che sale a quota 1,13. L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,24%. Sessione euforica per il greggio, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che mostra un balzo dell'1,82%.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +270 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,80%.effervescente, con un progresso dell'1,91%,avanza dello 0,55%, e incandescente, che vanta un incisivo incremento dell'1,79%.; sulla stessa linea, chiude con il vento in poppa il, che arriva a 22.214 punti. In denaro il(+0,8%), come il FTSE Italia Star (0,3%).Nella Borsa di Milano risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 2,13 miliardi di euro, in aumento rispetto agli 2,05 miliardi della seduta precedente; mentre i contratti si sono attestati a 233.177, rispetto ai 230.079 precedenti.Su 214 titoli trattati a Piazza Affari, 67 hanno terminato la seduta con una flessione, mentre i rialzi sono stati 134. Invariate le rimanenti 13 azioni.Apprezzabile rialzo a Milano per i comparti(+5,54%),(+4,05%) e(+2,22%). Il settore, con il suo -0,44%, si attesta come peggiore del mercato.Tra lea grande capitalizzazione, in primo piano, che mostra un forte aumento del 6,94%.Decolla, con un importante progresso del 6,40% spinta dalla notizia del rafforzamento di CDP nel capitale della compagnia telefonica con l'ipotesi di un incremento fino al 10% In evidenza, che mostra un forte incremento del 5,29%.Svettache segna un importante progresso del 5,02%.Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -0,87%.Al Top tra le azioni italiane a(+3,92%),(+3,76%),(+3,66%) e(+3,37%).Offerta, che ha chiuso a -4,36%.In apnea, che arretra del 4,16%.Tonfo di, che mostra una caduta del 4,12%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,46%.