Cellularline continua il programma di buy-back

Cellularline

(Teleborsa) -ha acquistato, nel periodo compreso tra il 7 e l'8 febbraio,, pari allo 0,01% del capitale sociale, alper un controvalore complessivo di 23.025,00 euro.Alla data dell'8 febbraio Cellularline detiene direttamente n. 1.241.146 azioni proprie, pari al 5,73% del capitale sociale aventi diritto di voto.Intanto in Borsa aggressivo avvitamento per la società punto di riferimento per il mercato di accessori per smartphone e tablet, che tratta in perdita del 2,05% sui valori precedenti.