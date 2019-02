Debole il mercato americano

Dow Jones

(Teleborsa) - Prevale la cautela in chiusura a Wall Street, con ilche archivia la seduta con un leggero calo dello 0,41%; sulla stessa linea, si è mosso al ribasso lo, che ha perso lo 0,27%, chiudendo a 2.745,73 punti. Sulla parità il(+0,09%); in frazionale calo lo(-0,33%).In discesa a Wall Street tutti i comparti dell'S&P 500. Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i comparti(-1,22%),(-1,16%) e(-0,59%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,89%),(+0,97%),(+0,67%) e(+0,62%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -8,46%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,61%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,14%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Altra i, si posizionano(+2,93%),(+2,91%),(+2,08%) e(+2,07%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -5,48%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,66%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,87%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,64%.