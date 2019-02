Eni aderisce alle nuove raccomandazioni del Codice di Autodisciplina

Eni

(Teleborsa) - Via libera del Consiglio di Amministrazione diall'adesione alle nuove raccomandazioni in tema di diversità delIl Codice di Autodisciplina sulla corporate governance, destinato alle società quotate, intende offrire indicazioni di carattere operativo circa la corretta composizione del Consiglio di Amministrazione, il suo adeguato funzionamento, i meccanismi di controllo a tutela degli azionisti, in particolare di quelli di minoranza, e le politiche retributive del top management.Nella Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari verranno fornite puntuali informazioni in merito., all' indomani della diffusione dei conti migliori delle attese. Il colosso energetico ha annunciato anche di essersi aggiudicata due blocchi esplorativi in Egitto