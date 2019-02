Milano e le borse europee tornano a salire

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

telecomunicazioni

materie prime

petrolio

chimico

vendite al dettaglio

Telecom Italia

Saipem

ENI

Banco BPM

Banca Generali

A2A

Moncler

Ferragamo

Biesse

RCS

Fincantieri

Maire Tecnimont

Banca Ifis

(Teleborsa) - Le principali borse europee arrivano vicino al traguardo di metà seduta col segno positivo, dopo un avvio più cauto ed un successivo moderato rafforzamento. Sulla prima parte di contrattazioni avevano pesato i dati negativi sul mercato dell'auto relativi al mese di gennaio. Deludenti anche i numeri arrivati dalla Cina sui prezzi alla produzione e sull'inflazione che hanno reso più concreto il rischio di deflazione per la seconda economia mondiale.Un segnale di ottimismo è arrivato, poi, dal fronte deicon leche ha definito "produttivo" l'incontro con i colleghi cinesi a Pechino.Sul mercato Forex, l'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,19%. L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,46%. Lieve aumento del petrolio (Light Sweet Crude Oil) che sale a 54,74 dollari per barile.Balza in alto lo, posizionandosi +276 punti base, con un incremento di 8 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 2,87%.si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dello 0,77%. Bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,43%. Denaro su+1,03%., che mostra sulun rialzo dello 0,46%.Si distinguono a Piazza Affari i settori(+4,50%),(+1,40%) e(+0,86%). Nella parte bassa della classifica di Piazza Affari, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-0,75%) e(-0,42%).Tra idi Milano, in evidenza(+5,82%) spinta dalla notizia del rafforzamento di CDP nel capitale della compagnia telefonica con l'ipotesi di un incremento fino al 10%.Bene inoltre(+2,60%) ed(+1,29%) dopo aver alzato il velo sui conti 2018 Tra le banche(+2,33%) e(+1,90%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -0,86%. Giù anche-0,72% e-0,71%.Tra i(+3,53%),(+3,45%),(+2,01%) e(+1,83%). I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,95%.