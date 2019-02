Monolocali, tra i più cari al mondo ci sono quelli di Milano

(Teleborsa) - I monolocali sono il sogno degli investitori del mattone, non conoscono crisi ed anzi, nelle metropoli finanziarie, sono anche un affare che può. Piccolo particolare da non trascurare è però capire, in base alla città scelta, quanto può venire a costare il suo acquisto. La metratura classica sotto cui si collocano i monolocali è tra iSe si volesse comprarne uno a, questo può arrivare ad essere stimato fino amentre se si desiderasse un pied-à- terre nell'asiatical'appartamentonon costerebbe meno di. Non fa sconti neanchecon i suoie non lo rendono accessibile a tutti neanchecon i loroAll'undicesimo posto di questa classifica mondiale, con quasisi attesta la nostra, che in sette anni ha scalato ben 25 posizioni e ha lasciato molto indietro Roma, 72esima per gravosità di spesa, con i suoi "soli" 7.467 euro.I dati sono quelli pubblicati dalla ricerca realizzata dallai. L'analisi ha preso come riferimento 500 appartamenti nelle città più costose dell'ultima metà dell'anno ( uglio 2018-gennaio 2019).Per quanto riguarda il realele due città italiane posseggono dei prezzi per gli immobili " ben più accessibili rispetto alle altre concorrenti", conquistando così una loro ulteriore convenienza.Infatti, se si confrontano il reddito familiare disponibile con i prezzi medi del mercato, per comprare un monolocale a Roma bastano 9,8 anni e a Milano 9,2 mentre, se ci spostiamo fuori dai confini italiani le città più proibitive e a più alto rischio di bolla immobiliare sono Hong Kong e Shangai, per cui servono tra i 24 e i 26 anni.