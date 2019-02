Scuola, diplomati magistrali sperano nel giudizio del Consiglio di Stato

(Teleborsa) - A sette giorni dall’, convocata per esprimersidel diritto per glidi, l’ha osservato un problema reale suddiviso in più punti: dall'eccesso di potere giurisdizionale al difetto assoluto di giurisdizione, fino alla violazione della Costituzione e della Cedu.Insieme ai quattordici legali patrocinati, infatti, il sindacato crede che l'messa in campo a fine 2018, utile ai contratti annuali ed a bandire unnon selettivo per insegnanti che già avevano superato la prova."L'accertamento dell'annullamento erga omnes del decreto ministeriale –- potrebbe dare il via allaper tutto il personale abilitato e risolvere il problema della copertura del turn over con quota 100. In alternativa – ha poi concluso- toccherà a marzo alla Corte Suprema di Cassazione giudicare la legittimità della decisione che ha sconvolto lo stato di diritto nella gestione dei supplenti della scuola".