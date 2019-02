INPS, stop per il successore di Boeri. "Divergenze" tra Lega e 5 Stelle

(Teleborsa) - Scaduto alla mezzanotte del 15 febbraio il mandato del Presidente dell'INSP,. Sembrerebbe che la Lega non sia troppo d'accordo con l'alleato di Governo sul nome del professor, docente all'Università "Roma Tre" e consigliere del vice premier Di Maio, e che i 5 Stelle nutrano "perplessità" su, consigliere del Ministro Tria.con un twit del sottosegretario agli esteri Stefano Buffagni., con però "voci" vicine al partito che precisavano che è vero che l'accordo ancora non c'è "per ora", ma che non sussistono neppure "preclusioni".Cosi, anche la, come le nomine per Banca d'Italia e Ivass. In ogni caso,per il successore di Tito Boeri, in carica dal 16 febbraio 2016,. Sempre in scena il walzer delle candidature.Uno, quello per l'istituto di Previdenza,. Una per così dire "mini riforma" che prevedeper giungere alla nomina del Presidente,Il tempo che quanto disposto col Decretone venga tramutato in Legge.