Antitrust: multa da 7 mln per Sky Italia

(Teleborsa) - Chiusa la fase istruttoria, utile ad accertare, l'ha applicatoper complessivinei confronti di. È quanto si apprende in una nota dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che haunarelativa allaSKY, infatti, non avrebbe fornito informazioni "Chiare e immediate" in merito al contenuto dell'per la, lasciando intendere ai nuovi clienti, che,televisiva, avrebbero potuto. Nessuna menzione, dunque, al ridimensionamento dell'offerta, che aveva portato a 7 su 10 il numero delle partite trasmesse sulla piattaforma per ogni giornata di campionato. Una condizione, questa, ritenuta irregolare dall'autorità, che ha osservato come il consumatore avrebbe potuto "incorrere nell'errore di ritenere compreso nel pacchetto SKY l'intero campionato di calcio di serie A, assumendo così una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso", cioè quella di sottoscrivere l'abbonamento per la stagione calcistica.Inoltre, nell'ambito della fase istruttoria, l'AGCM ha accertato una, che in seguito alla riorganizzazione del palinsesto calcistico, non sono stati messi nelle condizioni di poter decidere se continuare o meno la fruizione del servizio. Al contrario, sono stati messi difronte a due possibili soluzioni, entrambe svantaggiose.