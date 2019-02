Banco BPM, Castagna: nel 2019 puntiamo a dividendo

Banco BPM

(Teleborsa) - Ilpunta alla distribuzione di un dividendo sull'esercizio 2019. La conferma arriva dall'sottolineando tuttavia che lo scenario economico alla base della previsione del piano triennale è mutato e rende incerto il raggiuntamento del target di utili previsto tre anni fa., quindi vediamo trimestre dopo trimestre come andremo:" - ha detto Castagna -. "Inutile partire con grandi affermazioni, il nostro desiderio sarebbe alla fine del piano triennale di distribuire un dividendo, chiaramente in funzione di tutto il lavoro che dovremmo fare durante l'anno".In merito al, il CEO ha proseguito spiegando che "quel miliardo è frutto di un piano industriale che ha delle premesse, che erano una crescita del Paese che non c'è stata, una crescita degli impieghi che non c'è stata e un perimetro un po' diverso, ovvio quindi che bisogna fare un po' la tara a quel miliardo per riconsiderarlo con l'attuale scenario pero' in situazioni economiche immutate penso sia un risultato di altrettanta soddisfazione come quello annunciato tre anni fa".