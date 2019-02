Beer&Food Attraction, al via i Campionati della Cucina Italiana 2019

(Teleborsa) - Entra nel vivo del programma,la manifestazione dedicata ache si tiene alla fiera di Rimini fino a martedì 18 febbraio 2018, assieme a, dedicato al foodservice e ai nuovi format di ristorazione, BBTech Expo, fiera professionale delle tecnologie per birre e bevande e a International Horeca Meeting, l'evento del fuoricasa di Italgrob, Federazione Italiana Distributori Horeca.Domenica, all'interno del FoodAttraction, si è tenuta l'inaugurazione dei Campionati della Cucina Italiana 2019, organizzata dalla Federazione Italiana Cuochi con il supporto di Worldchef e in collaborazione con Italian Exhibition Group. Oltre 1.500 cuochi provenienti dall'Italia e dall'estero, si alternano fino a martedì 19 febbraio per le gare. Ospite della giornata inaugurale di ieri è stato Moreno Cedroni presente per incoronare tutti gli iscritti al Contest Ragazzi Speciali. Per il Global Chef Junior l'Italia si è classificata prima con Andrea Del Villano che conquista così il posto nella finale mondiale che si terrà in Russia nel 2020. Il Trofeo per Miglior Allievo Istituti Alberghieri – Trofeo Metro Cash & Carry, è andato a Matteo Delvai dal Trentino Alto Adige del CFP Enaip di Tione mentre per il secondo anno il Gran Premio della Cucina Mediterranea, che prevede la realizzazione di menù da competizione per 60 persone con obbligo di utilizzo di ingredienti legati alla dieta mediterranea come la pasta e il pomodoro, è stato vinto dalla Slovenia, seguita dalla Francia e dall’Albania.L'incontro formativoa cura del Centro Studi Italgrob in collaborazione con IEG ha visto la presenza di Matteo Zoppas, Presidente Confindustria Veneto, Giuseppe Cuzziol, Presidente AFDB - Associazione per la Formazione nella Distribuzione del Beverage e Vincenzo Caso, Presidente Italgrob. Sul tappeto, un'analisi accurata della revisione strategica dei processi di business, dall'orientamento all'offerta.Continuano gli incontri di formazione "Una pinta di marketing", organizzati al Beer Attraction Lab a cura di Curlad con un focus sul food&beverage ai tempi del web. A spiegare cosa serve per fare il video perfetto sulla birra sono intervenuti l'esperto del settore Marco Poderi dello Studio t-LIZE e Ilaria Barbotti, Digital pr Atelier, fondatrice di Instagrammers Italia.Tra i soci del birrificio Zion (pronuncia "Zaion", dall’antica città di Sion, dove pare sia stata creata la birra più antica al mondo, circa 3000 anni fa, ai tempi dei sumeri), il campione di pallanuoto, attaccante del Settebello e dell'AN Brescia, Valentino Gallo ieri ha fatto visita allo stand dell'azienda in fiera. "La birra è fondamentale è ricca di sali minerali" ha detto ridendo.