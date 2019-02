Borsa, Neosperience ammessa a negoziazioni su AIM Italia. Debutto il 20 Febbraio

(Teleborsa) - Le azioni Neosperience, impresa software bresciana guidata da Dario Melpignano ed attiva nel settore della Digital Customer Experience, sono state ammesse alle negoziazioni sul mercato AIM Italia , Mercato Alternativo del Capitale. Lo ha disposto Borsa Italiana.Ilè previsto per mercoledì 20 Febbraio 2019 con codice ISIN IT0005351496.Ilè stato fissato in 3,42 euro per azione.L'ammissione è avvenuta a seguito del collocamento rivolto a investitori qualificati, italiani e esteri, e investitori retail di complessive 1.206.500 azioni, per un controvalore di 4,1 milioni.Ildella società post quotazione sarà pari al 15,05% del capitale.Laprevista è di circa 22,1 milioni.