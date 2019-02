Diciotti, voto su Salvini al via dalle 10 su piattaforma Rousseau

(Teleborsa) - Sarà ilsull'immunità al vicepremier indagato per il caso della Diciotti , che torna a scuotere il governo giallo-verde.sono aperte lesulla piattaforma, il cui esito condizionerà ildel Movimento 5 Stelle nella, che si riunirà domani per decidere in merito ala richiesta del Tribunale dei Ministri di Catania di autorizzazione a procedere nei confronti del Ministro dell'interno.Un voto che sarà espresso dal popolo dei grillini fraanche in merito al quesito, su cui sono state sollevate molte perplessità, e con un M5S che è chiaramente diviso sulla linea da tenere.Ilsul suo blog, dopo aver brevemente riepilogato gli accadimenti, annunciae spiega il quesito:"Il ritardo dello sbarco della nave Diciotti, per redistribuire i migranti nei vari paesi europei, è avvenuto per la tutela di un interesse dello Stato? Sì, quindi si nega l'autorizzazione a procedere. No, quindi si concede l'autorizzazione a procedere".