L'UE si prepara all'ipotesi di Brexit No Deal

(Teleborsa) - Mentre la Premier britannica Theresa May lancia appello ai conservatori per unirsi e scongiurare una(senza accordo),, avvertendo le imprese cosa dovranno fare e come comportarsi rispetto alle transaizoni con il regno Unito.E' stata avviata così una, che rientra fra le iniziative messe in campo per far fronte ad ogni evenienza. La campagna informativa mira ale imprese europee, in particolare le, sugli interventi necessari per agevolare per quanto possibile la transizione. Per mettere gli operatori economici dell'UE al riparo da gravi perturbazioni è indispensabile prepararli al fatto che il"Ora che il rischio di un'uscita senza accordo si fa più acuto all'approssimarsi del 29 marzo, la Commissione europea e le autorità doganali nazionali lavorano alacremente per prepararsi ai controlli e verifiche delle merci che dovranno essere introdotti nei flussi commerciali tra l'UE e il Regno Unito", ha affermato il Commissario, parlando di una "necessità imprescindibile per la tutela dei nostri consumatori e del nostro mercato interno".Negli Stati membri sono i in corso, intanto, i lavori necessari per preparare l'infrastruttura doganale e la logistica a far fronte a un'eventuale uscita senza accordo