Latte, Centinaio: "puntiamo ad arrivare oltre l'euro al litro richiesto"

(Teleborsa) - "Con tutte le operazione che mettiamo in campo". È quanto ha affermato il, ospite di "Uno Mattina", nel giorno in cui è"Ici dicono che. A un euro ci si arriva ma in base alla richiesta e al prezzo di mercato al quale il pecorino deve arrivare" ha aggiunto il Ministro. Un traguardo che, tuttavia, in base ai feedback ricevuti – ha sottolineato Centinaio – "le industrie di trasformazione ora non riescono a raggiungere".Al centro del problema, per il Ministro, vi è una. Un effetto che, come evidenzia Centinaio, è "causato soprattutto dallacome quello statunitense" e che ha, come diretta conseguenzaTuttavia quello che, al momento, il Governo mette sul tavolo per tentare di mitigare le attuali tensioni tra produzione e industria, non sembra essere sufficiente. "La prima proposta dei trasformatori è stata dialla quale è seguito un– ha spiegato Centinaio –. Sabato a Cagliari si è arrivati a unaper poi arrivare a novembre con un saldo che prende in considerazione il prezzo medio del latte da novembre dello scorso anno a questo". Una proposta, quest'ultima, che il Ministro ha definito "interessante" e che verrà "affiancata da".Per garantire maggiore tutela il Governo ha, inoltre, deciso diche si occupi di gestire, analizzare e fare indagini sui potenziali abusi e controllare eventuali violazioni della legge da parte della filiera" ha aggiunto Centinaio."Noi stiamo parlando di una Dop, una eccellenza della nostra enogastronomia. Se ci fosse latte, come dice qualcuno, proveniente dalla Romania, allora sarebbe un problema. E quindi", ha concluso il Ministro.