Manchester United, Arabia Saudita smentisce interesse all'acquisto

Manchester United

(Teleborsa) -. Dopo che da giorni stava circolando la notizia cheaveva cercato di invogliare laa cedere il controllo del club, con un post su Twitter, il ministro saudita,diffusa dal Sun."Le notizie circa il desiderio del principe Mohammed bin Salman di acquistare il Manchester United sono completamente prive di fondamento. In realtà, il club ha tenuto un incontro con ilper discutere un", ha dichiarato il Ministro delle comunicazioni saudita.Secondo il tabloid britannico Bin Salman avrebbe offertoper acquistare la squadra più titolata d'Inghilterra. Nella sua edizione domenicale il tabloid ha affermato che l'offerta faraonica sarebbe stata già stata avanzata a ottobre ma, in seguito, lo scandalo internazionale suscitato dallavrebbe messo la proposta in secondo piano.Per il Sun, alla base della presunta offerta avanzata dal principe saudita, ci sarebbedi proprietà delloche, negli ultimi anni, sotto la guida dell'ex allenatore del Barcellona, è riuscito a portare la squadra considerata minore di Manchester ai vertici del calcio mondiali per risultati e prestazione.Già in ottobre il Sun aveva indicato che il principe Mohammed era in trattativa per il takeover da oltre 3,8 miliardi di dollari della squadra di calcio inglese che lo scorso settembre ha registratoIl club,, dal 2005 è controllata dal miliardario britannico Malcom Glazer.