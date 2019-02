Mediaset corre in borsa con rafforzamento Fininvest nel capitale

(Teleborsa) -

Seduta decisamente positiva per il Mediaset, che tratta in rialzo del 3,72% a Piazza Affari, in scia anche al progressivo rafforzamento nel capitale della controllante Fininvest.



Dalle comunicazioni di internal dealing diffuse venerdì sera, emerge che la holding finanziaria della famiglia Berlusconi ha rilevato 5,1 milioni di azioni fra i 2 ed il 14 gennaio 2019. pari allo 0,4321% del capitale, per un esborso di circa 14,2 milioni di euro. La quota Fininvest sale così al 44,175% del capitale che corrisponde al 45,88% dei diritti di voto esercitabili in assemblea.



Il rafforzamento nel capitale di Mediaset appare un buon segnale per gli analisti, che vedono un rafforzamento del fronte anti-francese (Vivendi è congelata sotto il 30%) ed attendono lauti dividendi dalla società (Fidentiis parla di una cedola di 0,22 euro pari ad un dividend yield dell'8,3%).

Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 2,667 Euro. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 2,762. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 2,857.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)