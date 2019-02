Piazza Affari corre sola. Borse caute con il settore auto

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che oggi fa anche, quasi ferme sui massimi degli ultimi quattro mesi raggiunti negli ultimi giorni, in attesa di un possibile accordo fra USA e Cina sul commercio . A controbilanciare questo effetto positivo c'è, che proprio nel rallentamento dlele vendite presso la grande economia asiatica vede un fattore di preoccupazione.L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,19%.Lieve miglioramento dello, che scende fino a +266 punti base, con un calo di 3 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 2,76%.fiacca, che mostra un decremento dello 0,26%, discesa modesta per, che cede uno 0,25%, ferma, che segna un quasi nulla di fatto., con ilche sta mettendo a segno un +0,3%.Riaòlzo guidato dalle(+1,20%) e dalle banche.di Piazza Affari, brilla, con un forte incremento (+2,49%), ancora sulla scommessa di un aumento della partecipazione di CDP Ottima performance per, che registra un progresso del 2,04%.Si muovono in territorio positivo le banche comeche mostra un incremento dell'1,71%,dell'1,63%.Fra i peggiori, che cede l'1,51% in rispsosta al cattivo andamento delle auto europee. Deboli anche, con un calo frazionale dello 0,68%, e, con un modesto ribasso dello 0,64%.