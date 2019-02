Vola l'indice dei beni personali italiano (+1,70%), notevole balzo in avanti per Elica

settore beni personali a Milano

(Teleborsa) - Mette il turbo ilche fa decisamente meglio dell'andamento appena positivo delche mostra un timido +0,25%, dopo la chiusura di ieri a quota 874.Intanto ilmostra un robusto rialzo di 1.336,5 punti dopo un inizio di giornata a quota 78.863,4.Tra le azioni più importanti dell'indice beni per la casa di Milano, effervescente, che scambia con una performance decisamente positiva del 2,18%.Andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,36%.Tra le azioni del, protagonista, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 3,39%.Guadagno moderato per, che avanza dello 0,89%.Piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,79%.Tra i titoli adel comparto beni per la casa, brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 6,75%.Decolla, con un importante progresso del 6,50%.Ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,69%.