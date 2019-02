Arte, Imprese: in Italia il settore vale 1,3 miliardi

(Teleborsa) -vale complessivamentedi euro l'anno. Lo fa sapere uno studio della Camera di Commercio di Milano dal quale emerge anche che lenel nostro paese sono più di, di cui 2.296 solo in Lombardia.è il luogo principe per l'arte e la provincia dove questa fattura di più.di euro nel 2018, seguita daconconè la città degli antiquari e tra Firenze e Roma ci si divide il primato per quanto riguarda le creazioni artistiche. Napoli, spiega sempre la Camera di Commercio milanese, è prima per commercio di belle arti mentre Cremona per la produzione di strumenti musicali.Venezia si distingue per la vendita di oggetti artigianali, a Bari sono popolari le biblioteche e a Salerno i musei privati.Il Capoluogo lombardo e quello laziale si confermano in testa anche per ilconche ne contaIldivide invece nettamente le due città.dopo l'Expo 2015 ha avuto un forte impulso di sviluppo che ha lasciato largamente indietro Roma. Infatti la prima negli ultimi 5 anni ha registrato un aumento netto delmentre ale società legate al mondo dell'arte sono aumentate solo dello