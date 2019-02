Calo per il comparto dei servizi finanziari in Italia (-0,86%)

settore servizi per la finanza

(Teleborsa) - Iltermina la seduta all'insegna delle vendite, mentre è poco sotto la parità ilIlha chiuso a 81.003,3, in calo dello 0,86% rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'termina la seduta poco mosso a 421, dopo aver avviato la seduta a 424.Tra i titoli del, aggressivo avvitamento per, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita del 2,72% sui valori precedenti.Giornata fiacca per, che archivia la seduta con un ribasso dello 0,64%.Tra leitaliane, chiusura in profondo rosso per, che al termine della seduta esibisce una variazione percentuale negativa del 2,56%.Sottotono, che chiude la seduta con un calo dell'1,48%.Risultato negativo per, con una flessione dell'1,47%.Tra ledi Piazza Affari, in forte ribasso, che chiude la seduta con un disastroso -2,15%.Ribasso composto e controllato per, che archivia la sessione in flessione dell'1,72% sui valori precedenti.Debole la giornata per, che porta a casa un calo dello 0,87%.