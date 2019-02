HSBC chiude il 2018 in utile, ma delude le attese

HSBC

(Teleborsa) - Conti positivi per, anche se inferiori alle attese degli analisti.La prima banca europea ha chiuso l'anno con un utile lordo pari 19,9 miliardi di dollari, in rialzo del 16% rispetto allo scorso anno ma inferiore rispetto ai 22 miliardi attesi dal mercato. L'utile netto è stato pari a 12,6 miliardi, il 30% in più rispetto al 2017 (13,7 miliardi il consensus).. A deprimere i conti sono soprattutto le tensioni commerciali tra USA e Cina, che pesano anche sulle previsioni per il 2019 assieme alla Brexit e alla volatilità dei mercati finanziari.Proposto un dividendo annuale di 0,51 dollari per azione, in linea con le aspettative.