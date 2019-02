La Regione Sardegna chiede copertura continuità territoriale dal 1° al 16 aprile

(Teleborsa) - Il 17 aprile è la data fissata per l'entrata in vigore del nuovo sistema di continuità territoriale aerea da e per la Sardegna, sulla base del decreto del ministero dei Trasporti numero 483 del 21 novembre 2018.Ma, ovvero il periodo compreso tra il 1 e il 16 aprile, durante il qualePer questo motivo, che già operano sulle rotte tra Olbia e gli aeroporti di Milano e di Roma o che hanno partecipato all'ultima gara per le medesime rotte,dal 1° al 16 aprile prossimi lasulle rotte dall'aeroporto "Costa Smeralda" con Linate e Fiumicino.La Regione ha precisato di essere intervenuta a seguito del rifiuto di Air Italy, comunicato il 12 febbraio, a proseguire l’operatività fino alla scadenza del vigente sistema di continuità territoriale, e di avere avviato la procedura per assegnare le rotte Olbia-Fiumicino-Olbia e Olbia-Linate-Olbia nei sedici giorni rimasti scoperti.