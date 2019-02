Milano in coda ai listini europei

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che fa peggio degli altri mercati europei, in una giornata caratterizzata da un clima timidamente negativo.Nessuna indicazione significativa dall'Asia, con Tokyo sui livelli della vigilia priva del faro di Wall Street rimasta chiusa per festività Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,131. Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a 1.329,5 dollari l'oncia. Lieve calo del petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scende a 55,93 dollari per barile.In salita lo, che arriva a quota +273 punti base, con un incremento di 9 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 2,82%.trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia, fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,50%, discesa modesta per, che cede un piccolo -0,41%.; sulla stessa linea, vendite diffuse sul, che continua la giornata a 22.163 punti. Leggermente negativo il(-0,61%), come il FTSE Italia Star (-0,6%).Andamento negativo su tutti i comparti. Tra i peggiori della lista del listino azionario italiano, in maggior calo i comparti(-1,38%),(-1,01%) e(-0,94%).In questaper Piazza Affari, nessuna Blue Chip mette a segno una performance positiva. Offerta-3,18%.Seduta drammatica per, che crolla del 2,12%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,93%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,91%.del FTSE MidCap,(+0,59%) e(+0,55%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,15%.Sensibili perdite per, in calo del 3,32%.In apnea, che arretra del 2,48%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,71%.