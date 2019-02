Moda, tre interessati per rilevare la maison Roberto Cavalli

(Teleborsa) - Nell'alta moda italiana è periodo di grandi cambiamenti. Dopo quelli avvenuti in casa Trussardi e Missoni si dovrebbe raggiungere unanche per la maisonIl gruppo è attualmente, controllata di Italmobiliare della famiglia Pesenti. Una decina di giorni fa si sarebbe tenuto un CdA per vagliare le offerte arrivate per Cavalli all'advisor Rothshild. A risultare, sia economicamente sia industrialmente, sarebbero risultate: la prima proveniente dalla, di proprietà dell'imprenditore, e già licenziataria del marchio Just Cavalli fino al 2011; la seconda sarebbe quella dello stilista tedesco, che vorrebbe riunire in un'unico polo il marchio omonimo, Just Cavalli e Bilionaire. Infine, la terza offerta sarebbe pervenuta da unnon identificato.Le tre offertee verranno vagliate nel corso di un'altra riunione del Consiglio ai primi di marzo, che valuterà non solo la consistenza economica, ma anche laSotto il profilo finanziario, l'ingresso avverrebbe mediante un'operazione dia causa della situazione attuale in cui versa il marchio. E' probabile il mantenimento della presenza di Clessidra, anche se non si esclude la sua fuoriuscita se dovesse essere maggiormente conveniente.