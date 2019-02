Wall Street cauta guarda alla Federal Reserve

Walmart

(Teleborsa) - Seduta interlocutoria per la borsa di Wall Street dopo il rally della scorsa settimana e la riapertura soltanto oggi dopo la pausa della vigilia per ilGli investitori sono, a poche ore da un nuovo incontro a Washington tra le delegazioni guidate dal rappresentante del Commercio USA, Robert Lighthizer e dal Vice Premier cinese, Liu He. Gli addetti ai lavori guardano anche aiin arrivo nei prossimi giorni.Continua intanto lache vede sotto i riflettoricon il miglior quarto trimestre da dieci anni.Tra gli indici statunitensi, ilè poco mosso e si attesta a 25.910,5 punti, mentre, al contrario, loavanza in maniera frazionale, arrivando a 2.781,52 punti. In moderato rialzo il(+0,26%), come l'S&P 100 (0,2%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+0,81%),(+0,74%) e(+0,57%).del Dow Jones,(+3,38%),(+1,39%),(+1,01%) e(+0,77%). I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -0,76%.Al top tra i, si posizionano(+3,45%),(+2,90%),(+2,14%) e(+1,81%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,39%.